Casal Tiago e Fernanda vence o Desafio Final e leva prêmio de R$ 10 mil

Na Batalha das Receitas desta quarta (28), as duplas participantes precisaram fazer pratos-feitos, ou, popularmente, PF. Carol e Batata fizeram um frango ao molho rústico com polenta e quiabo, e Tiago e Fernanda preparam fricassê de frango com arroz, chips de batata e salada. Os pratos foram avaliados em questão de aparência e sabor. Desta vez, Tiago e Fernanda conseguiram vencer o desafio e levaram o prêmio de R$ 10 mil. Acompanhe!