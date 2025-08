Com diferença de dois décimos na nota, mãe e filha vencem o Desafio Final

No quesito aparência, a dupla azul recebeu nota 9,3. A dupla laranja obteve nota 9. No total acumulado até aquele momento havia uma diferença de 0,3 pontos. Em seguida foram avaliadas as notas no quesito sabor. A dupla azul recebeu nota 9. Para que houvesse empate ou vitória da dupla laranja era necessário que sua média fosse superior a 9,3.A dupla laranja então foi avaliada com uma nota de sabor de 9,5. Com isso, Brenda e Silvânia foram declaradas campeãs do episódio recebendo um prêmio de R$ 10 mil, além da placa de vencedoras.