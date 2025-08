Competidores do Batalha das Receitas enfrentam desafio final na cozinha com pratos regionais

Os competidores do Batalha das Receitas desta quarta (7) têm 50 minutos para entregar seus pratos. De um lado estão as amigas Michelle e Neilza preparando um tartar de sururu com bisque de camarão. Do outro lado estão o casal Ronaldo e Patrícia que farão um baião de dois com costelinha. A dupla 1 tem uma vantagem de 5 minutos por ter vencido a prova anterior. Veja quem levou a melhor!