Duplas de amigos preparam prato feito no Desafio do Chef de hoje (28)

No Batalha das Receitas de hoje (28), duas duplas de cozinheiros competem pelo prêmio de R$ 10 mil. O tema da disputa é o prato feito. As duplas são formadas por Carolina Mielli, de 37 anos, e Thiago Conde, de 43 anos, ambos moradores de São Paulo. A outra dupla é composta por Tiago Ferreira, de 38 anos, que possui um delivery próprio e Fernanda Quintanilha, de 37 anos, influenciadora digital também residente em São Paulo. O jurado é o chefe Ivan Santinho, que traz experiência na gastronomia após atuar em um restaurante premiado com duas estrelas Michelin. O desafio consiste na preparação de uma receita de farofa dentro do tempo limite de 20 minutos.