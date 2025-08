Duplas enfrentam desafio de preparar brigadeiro exótico

O programa Batalha das Receitas de hoje (21) apresenta uma disputa entre duas duplas compostas por mães e filhos. O prêmio para a dupla vencedora é de R$ 10 mil . O tema da competição é doces caseiros. As duplas participantes são: Igor Fonseca e sua mãe Cristina Duarte, residentes no Amazonas. Além deles, participam Brenda Fernandes e sua mãe Silvania Fernandes, residentes em Belo Horizonte. O chefe confeiteiro Rodrigo Ribeiro é o jurado responsável por avaliar as receitas preparadas pelas duplas. Rodrigo propôs o desafio de criar um brigadeiro exótico.