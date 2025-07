Famosos enfrentam desafio de preparar pão de queijo em oito minutos

A segunda temporada da Batalha das Receitas estreou nesta quarta-feira (30) com muito sabor e competição. Famosos que mandam bem na cozinha disputam um prêmio de R$ 10 mil em desafios cheios de pressão e criatividade. No episódio de estreia, o tema foi a culinária mineira. De um lado, a dupla azul: a influenciadora Natália Deodato e sua mãe, Daniela. Do outro, representando a dupla laranja, a modelo Monalysa Alcântara e seu marido, Emídio Fernandes. A chef Andreza Luiza participou como convidada. Além de ajudar na escolha da melhor dupla, ela também definiu o primeiro desafio do programa: os participantes precisaram preparar um pão de queijo de 40 gramas em apenas oito minutos! Quem será que se saiu melhor? Confira!



