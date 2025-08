Mãe e filha vencem o Desafio Final e levam o prêmio de R$ 10 mil

Na Batalha das Receitas de hoje, as dupla Arlete e Carolina prepararam uma lasanha da nona. Já as irmãs Sonia e Ana, fizeram ossobuco ao molho de tomate e vinho tinto com risoto de queijos. As notas para ambos os pratos foram dadas em dois quesitos: aparência e sabor. A dupla Sonia e Ana recebeu nota 8,5 na aparência e 8,8 no sabor. Já a dupla Arlete e Carolina obteve nota 9,3 na aparência e 9,6 no sabor.