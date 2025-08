Neilza e Michelle levam a melhor no desafio final e conquistam o prêmio de R$ 10 mil

Na Batalha das Receitas desta quarta (7), as duplas participantes foram Michelle e Neilza, que prepararam um tartar de sururu com bisque de camarão, e Ronaldo e Patrícia que fizeram baião de dois com costelinha. Os pratos preparados foram avaliados em dois quesitos: aparência e sabor. Neilza e Michelle conquistaram o prêmio de R$ 10 mil. Veja como foi!