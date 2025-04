Duas jovens, na fila de uma loja, furtam a carteira de uma cliente. A vítima só percebe quando chega no caixa. Como as pessoas reagem ao testemunharem o crime? Será que elas contam para a vítima o que aconteceu? Confira!



