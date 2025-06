E Se Fosse Você? Confira como as pessoas reagem ao verem um motoboy sendo humilhado por cliente

No episódio do E Se Fosse Você? desta quinta-feira (19), Élcio Coronato testa a empatia das pessoas. Desta vez, um ator interpreta um motoboy que estava sendo humilhado em pleno cumprimento do serviço. A atriz, interpretando uma cliente furiosa, jogou a comida no chão e brigou com o prestador de serviço por ele não subir no prédio e completar o serviço da entrega. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!