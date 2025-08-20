E Se Fosse Você? Veja reação das pessoas diante da descoberta de uma traição

Um teste social foi realizado em uma loja na zona leste de São Paulo para observar as reações das pessoas diante da descoberta de uma traição. As câmeras escondidas registraram toda a situação, e as reações dos presentes foram variadas, incluindo apoio à noiva e algumas sugestões de como lidar com a situação. Acompanhe no quadro!



