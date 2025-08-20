Logo R7.com
E Se Fosse Você? Veja reação das pessoas diante da descoberta de uma traição

Experimento social revela reações de clientes diante de traição descoberta

E se Fosse Você?

Um teste social foi realizado em uma loja na zona leste de São Paulo para observar as reações das pessoas diante da descoberta de uma traição. As câmeras escondidas registraram toda a situação, e as reações dos presentes foram variadas, incluindo apoio à noiva e algumas sugestões de como lidar com a situação. Acompanhe no quadro!

