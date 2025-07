No "E Se Fosse Você?" desta quinta-feira (31), uma jovem aborda homens que estão sentados na praça de alimentação de um shopping. Ela pede que finjam ser o pai de seu filho durante uma conversa com seus pais. Será que eles vão topar participar da mentira? Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!