E se Fosse Você? Veja se pessoas ajudam desconhecido a carregar uma mala pesada

No “E Se Fosse Você?” desta quinta-feira (17), Elcio Coronato realizou um experimento social para testar a solidariedade das pessoas. No teste, uma pessoa pede ajuda a desconhecidos para carregar uma mala pesada. Será que alguém vai ajudá-la? A reação muda se quem precisa de apoio é um homem ou uma mulher? Confira!



