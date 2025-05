No quadro ‘E Se Fosse Você?’ desta quinta-feira (8), três atores encenam uma situação de preconceito: um pai rejeita e humilha o namorado da filha por ele ser cadeirante. Como será que as pessoas vão reagir?



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!