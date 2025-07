E se Fosse Você? Veja como as pessoas reagem diante de uma situação velada de discriminação social

No E Se Fosse Você? desta quinta-feira (10), Elcio Coronato testa a tolerância do público diante de uma situação polêmica. No experimento social, uma faxineira é tratada com arrogância e desrespeito por alguém que fez parte de seu passado. A agressora faz questão de debochar em voz alta, garantindo que todos ao redor ouçam. Como será que as pessoas reagem diante de uma situação velada de discriminação social? Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!