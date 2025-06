E se Fosse Você? Veja como clientes reagem a um flagrante de bullying em uma loja

No quadro E se Fosse você? desta quinta-feira (5), Elcio Coronato realizou um teste para observar a reação dos clientes diante de uma situação de bullying em uma loja. Duas atrizes interpretam vendedoras que humilham uma colega de trabalho, também interpretada por uma atriz. Veja como as pessoas lidaram com essa situação constrangedora!



