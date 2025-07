E Se Fosse Você? Veja como as pessoas reagem quando um estrangeiro pede ajuda na rua

No quadro E Se Fosse Você? desta quinta-feira (3), um ator interpreta um homem que fala apenas coreano. Sem saber português, ele aborda pessoas na rua pedindo ajuda. Com um papel amassado nas mãos e o celular descarregado, ele tenta encontrar o caminho até uma praça. Será que alguém vai ajudá-lo?



