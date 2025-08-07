Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Hoje em dia

E se Fosse Você? Veja como as pessoas reagem ao presenciarem a descoberta de uma traição

Como elas vão se comportar na hora da verdade: com empatia ou omissão?

E se Fosse Você?|Do R7

No E Se Fosse Você? desta quinta-feira (10), Elcio Coronato testa a reação do público diante de um flagrante de traição. De forma inesperada, pessoas se tornam testemunhas de uma cena de infidelidade. Como elas vão se comportar na hora da verdade: com empatia ou omissão? Confira!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • hoje-em-dia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.