E se Fosse Você? Veja como as pessoas reagem ao presenciarem a descoberta de uma traição

No E Se Fosse Você? desta quinta-feira (10), Elcio Coronato testa a reação do público diante de um flagrante de traição. De forma inesperada, pessoas se tornam testemunhas de uma cena de infidelidade. Como elas vão se comportar na hora da verdade: com empatia ou omissão? Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!