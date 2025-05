E se Fosse Você? Veja se pedestres aceitam proposta de golpista para enganar idoso

No quadro "E Se Fosse Você?" desta quinta-feira (29), Elcio Coronato foi às ruas para testar a honestidade do público. Na experiência social, uma atriz interpreta uma golpista, enquanto um ator idoso representa a vítima do golpe. A golpista tenta convencer pedestres a ajudá-la a sacar dinheiro da conta bancária do idoso. Será que as pessoas vão aceitar participar do golpe?



