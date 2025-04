E Se Fosse Você? Teste social mostra reações de pessoas ao verem um jovem tentando dar nó em gravata

No quadro ‘E Se Fosse Você?’ desta quinta-feira (17), Elcio Coronato enviou um jovem ator para a avenida Berrini, importante centro financeiro e de negócios de São Paulo. Na primeira parte do teste social, o ator tentava dar um nó em sua gravata, porém, sem pedir ajuda dos transeuntes. Após duas horas, apenas uma pessoa parou para ajudá-lo. Confira!



