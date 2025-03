Patrulha do Consumidor: Aposentado descobre que alianças compradas como ouro têm aço na composição

Um aposentado de São Paulo decidiu comprar alianças para surpreender a esposa, mas teve uma decepção ao descobrir que as joias, anunciadas como feitas apenas de ouro, continham também aço na composição. A denúncia levantou questionamentos sobre propaganda enganosa e direitos do consumidor. Celso Russomanno acompanha o caso e orienta sobre como agir em situações semelhantes.



