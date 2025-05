Patrulha do Consumidor: Blitz do Procon flagra irregularidades em supermercado de Guarulhos

Durante uma operação do Procon com a Patrulha do Consumidor em Guarulhos (SP), fiscais encontraram uma série de irregularidades no supermercado Lopes. Entre os problemas, carnes impróprias para consumo, produtos vencidos e divergência de preços. Pães e muçarela estavam expostos a insetos, e muitos itens não tinham rastreamento adequado. Diante da gravidade, a polícia foi acionada e um inquérito policial foi aberto. O estabelecimento foi notificado e orientado a adotar medidas corretivas imediatas.



