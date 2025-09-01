Patrulha do Consumidor: Casal luta para receber valor de carro em consignação

Luiz Sérgio e Flávia tiveram dificuldades para receber o valor de um veículo deixado em consignação na loja de automóveis Kaufen Car, na Vila Guilhermina, zona norte de São Paulo. O carro havia sido vendido, mas a loja não repassou o valor da venda ao casal. O prejuízo estava em mais de R$ 86 mil e eles precisavam do dinheiro para poder comprar um novo veículo.

Na presença de Celso Russomanno, Flávio, novo dono da loja, disse que não tinha conhecimento das pendências anteriores do estabelecimento. Ele se colocou à disposição para ajudar e realizou o pagamento ao casal na hora. Acompanhe na reportagem.



