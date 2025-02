Patrulha do Consumidor: Denúncia de propaganda enganosa em posto de combustível vira caso de polícia

A Patrulha do Consumidor esteve em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, após Anderson, um taxista, denunciar irregularidades em um posto de gasolina. Ele comprovou que o desconto prometido em uma publicidade não foi aplicado. Durante a abordagem, o gerente do posto não se apresentou e a polícia foi chamada. Um boletim de ocorrência foi registrado e investigações sobre as práticas enganosas no estebelecimento foram iniciadas.