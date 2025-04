Patrulha do Consumidor: Idoso é vítima de golpe ao renovar cartão de transporte em loja varejista

Um idoso foi a uma loja para renovar o cartão de transporte, mas, sem que soubesse, teve seus dados usados na emissão de um cartão de crédito. Alguém fez compras com esse cartão e não pagou, sujando o nome do titular. Ao tomar conhecimento, ele voltou ao estabelecimento atrás de uma solução. Porém, a loja, que é de uma rede varejista, não tratou o caso como se esperava. O jeito foi pedir ajuda à Patrulha do Consumidor.



