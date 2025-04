Patrulha do Consumidor: Russomanno flagra carne estragada e baratas em supermercado de Itu (SP)

A Patrulha do Consumidor acompanhou uma operação do Procon em um supermercado de Itu (SP), alvo de denúncias por vender carne estragada. Durante a fiscalização, foram encontrados alimentos vencidos, sem procedência e impróprios para o consumo. Em meio às prateleiras de frutas, baratas também foram flagradas. Diante das irregularidades, parte dos produtos foi descartada ainda no local. A fiscalização foi conduzida por Celso Russomanno.



