Chef Guga Rocha ensina a preparar uma deliciosa torta crumble de maçã

Guga Rocha apresentou uma receita prática de torta crumble de maçã, utilizando maçãs verdes e vermelhas, que conferem acidez e cor à receita. As maçãs são cortadas em meias luas e misturadas com açúcar e canela. A combinação é levada ao forno em uma assadeira ou panela. O preparo inclui ovos batidos, farinha de trigo com fermento e manteiga derretida. Após 40 minutos no forno a 180ºC, a sobremesa fica com camadas crocantes e um suave caldinho das maçãs.



