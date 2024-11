Truques de Cozinha: Guga Rocha ensina como identificar se o azeite é puro ou composto

No Tuques de Cozinha desta quinta-feira (21), o chef Guga Rocha apresentou um truque para identificar azeite puro por meio do congelamento. Ele explicou que o produto congela a 3 graus Celsius enquanto óleos compostos não. O especialista também ensinou uma receita saudável de mousse de chocolate feita com ovos mexidos e cacau. Confira!