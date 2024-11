Márcia Fu entrega presente polêmico para Camila Moura A apresentadora do quadro Fuzenda supreendeu o público no Hora do Faro e fez historiadora cair na risada

A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share