Paula Varejão aprende a coletar vôngoles em Ilha Grande (RJ)

Em Ilha Grande, Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, Paula Varejão conheceu um projeto que une pesca e turismo de base comunitária. A iniciativa promove o conhecimento sobre a cultura local e a importância de preservar o ecossistema. A apresentadora participou da coleta de vôngoles com a quinta geração de marisqueiras do Saco do Céu.



