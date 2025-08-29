Anna Melo, Murilo Cezar e Caio Menck revelam detalhes de cena de canto na praia em Paulo, O Apóstolo Intérpretes de Gabriela e Lucas ainda analisam novo momento da relação entre os personagens; assista aos bastidores Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 29/08/2025 - 03h29 (Atualizado em 29/08/2025 - 03h29 ) twitter

Caio Menck e Anna Melo revelam detalhes de cena de canto e relação de Lucas e Gabriela Divulgação/Seriella Productions

Anna Melo, Caio Menck e Murilo Cezar mostraram mais uma vez porque encantam diariamente o público que acompanha Paulo, O Apóstolo. Em um episódio recente da superprodução, os atores soltaram a voz e, ao site oficial, comentaram como foi gravar a cena em uma praia da zona oeste do Rio de Janeiro.

Reunidos ao redor de uma fogueira, os discípulos de Jesus têm um momento de confraternização e cumplicidade. E em meio as questões envolvendo o possível casal Gabriela (Anna Melo) e Lucas (Caio Menck), a pequena Elisa (Ciça De Gasperi) pede à jovem que cante a música que adora.

Anna Melo encarou o desafio de cantar em cena pela primeira vez no audiovisual na série. E apesar de ter a experiência no teatro, a sequência trouxe mais responsabilidade, da mesma forma quando soltou a voz na reunião organizada por Paulo (Murilo Cezar) em Corinto.

“Foi uma experiência intensa e fiquei muito feliz de ter conseguido. Logo que fui aprovada [no projeto] comecei uma preparação vocal com a Yolanda de Paulo, uma profissional incrível. Focamos nas músicas que iria cantar na série para entender meu aparato vocal e criar confiança. Além disso, fui a karaokês para perder a timidez de cantar em público”, confidenciou a atriz.

“Era a minha voz em destaque ali. Respirei e mantive a calma para dar conta. Se não tivesse construído essa segurança, não sei se daria. O Adiel Ferr [preparador vocal da série] e o Lucas Corel [assistente de produção musical] me ajudaram a aquecer antes da cena foram muito queridos nesse processo, e tivemos alguns ensaios durante as gravações”, completou.

Da mesma forma que Anna, Caio Menck também estreou o canto em cena na superprodução. No entanto, a relação com a música facilitou a entrega à sequência.

“Quase tudo que faço no teatro envolve o uso de vários instrumentos musicais e o canto. É um ambiente que gosto, e componho também. A melodia é o acesso mais rápido ao coração, então sempre ouço música para gravar. Então, ter a música dentro da cena é um plus. Foi uma experiência. E nesse contexto, quem tem a voz bonita e sobressai é a Gabi, estamos ali para dar suporte e deixar ela brilhar no canto. Foi bem legal e ela fez lindamente, se dedicou bastante”, afirmou o ator.

Murilo Cezar e Caio Menck falam sobre experiência com o canto para cena da série Divulgação/Seriella Productions

Já Murilo Cezar chega no final da sequência, surpreendendo os amigos e se juntando ao coro. Para o ator, o fato de o apóstolo não ser cantor, o tranquilizou na performance em cena:

“Já cantei em outros projetos, mas não sou cantor, longe disso. E o que gosto de trazer é que o Paulo também não canta, mas traz uma naturalidade, porque mais do que uma questão de cantar é o louvar com o coração. Essas cenas são muito bonitas e as pessoas se identificam. A música tem uma poesia, uma forma de nos ensinar a enxergar a vida de uma maneira muito potente e poética, que faz todo o sentido com que fazemos e vivemos aqui”.

Confira os bastidores exclusivos:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A reunião dos discípulos na praia traz um momento mais leve e descontraído aos personagens, que viveram situações intensas com a perseguição aos cristãos. Para Murilo Cezar, são cenas necessárias ao público:

“São os momentos de beleza e calmaria que antecedem a tormenta. Acho bonito porque por mais que seja uma vida de luta, tem seus momentos de beleza e é bonita essa união. Estão todos ali por uma escolha, um voto próprio, por uma conexão singular de cada um com Cristo”.

Anna Melo reforçou os pontos trazidos por Murilo e acrescentou: “É quando sentimos a conexão entre os personagens. A amizade tem um papel enorme na nossa vida, e isso não é diferente na trama, o quanto nos fortalece e nos dá suporte, principalmente quando vivemos provações e passamos por tantos desafios”.

Gabriela e Lucas

Anna Melo e Caio Menck comentam dificuldade de Gabriela e Lucas assumirem seus sentimentos Divulgação/Seriella Productions

Apesar do clima leve e da cantoria, Gabriela e Lucas ensaiaram uma “DR” sobre os sentimentos não ditos entre eles. Ao notar que o rapaz está mais distante, a jovem tenta uma aproximação e uma conversa sobre o que sentem.

“Tem um conflito grande por ele amar a Gabriela, mas saber que ela é ex do Paulo, por mais que para ela tenha se transformado em amizade. O Lucas demora para entender isso. Tem cena que ele se segura, quer se afastar e não demonstrar o que sente. E sabe que essa proximidade sempre revive. Não dá para esquecer um amor se tiver muito próximo, ele tem algumas estratégias para não se machucar”, refletiu Caio.

Para Anna, a situação é aparentemente complexa entre Lucas e Gabriela, mas a jovem busca resolver da melhor maneira possível e entender os sentimentos do médico.

“Esse conflito é estabelecido entre eles desde o momento em que o Lucas desperta fortes emoções na Gabriela e eles não sabem lidar com isso. Querem viver esse amor, mas não conseguem. Existem algumas barreiras, principalmente para ele. E isso reflete em seu comportamento, a evitando. Nesse momento, ela tenta confirmar os sentimentos dele por ela”.

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

