Augusto Zacchi define Himeneu em Paulo, O Apóstolo: ‘Perigoso e imprevisível’

Augusto Zacchi é Himeneu em Paulo, O Apóstolo: 'Perigoso e imprevisível'

Bastante conhecido do público da RECORD, Augusto Zacchi encara o desafio de viver o enigmático Himeneu em Paulo, O Apóstolo. Ao site oficial, o ator contou detalhes do capitão da guarda do templo de Jerusalém, que está presente em momentos importantes da superprodução.

“O público pode esperar qualquer coisa dele. É aquela pessoa que você nunca sabe o que se passa na cabeça. O que o torna muito perigoso, mas, ao mesmo tempo, imprevisível”, adiantou.

Augusto ainda explicou por que seu personagem deve intrigar o telespectador: “É um perseguidor de cristãos, fruto daquele tempo, o Himeneu é um homem de poucas palavras, porém, a presença dele tem certa constância em várias situações. E a história dele vai se revelando”.

De acordo com Augusto, a complexidade de Himeneu exigiu, além de um estudo sobre o contexto da história, uma postura diferenciada na atuação.

“Venho me exercitando muito para estar o mais presente e atento possível, sendo ‘invisível’ ao mesmo tempo. Achando o equilíbrio e dosando, conforme se revelam outros lados dele. Está sendo diferente. É mais escuta do que execução”, conta.

Augusto esteve presente na primeira temporada de Reis, A Decepção, em 2022, como Jeodás, e está de volta, três anos depois. O clima na emissora é um dos pontos favoráveis para desenvolver seu trabalho.

“Sempre foi agradável. É um ambiente muito amistoso, com profissionais incríveis em todas as áreas. Fora isso, cada história é uma história”.

O ator então apontou sua visão sobre a trama da série Paulo, O Apóstolo: “Nessa, em específico, fala da força da fé de Paulo (Murilo Cezar). Imagina a integridade dele para ter não só a convicção, mas a coragem para seguir aquilo que acreditava que tinha que ser feito, por mais que tudo em volta dissesse que não. É um manifesto de fé”.

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD.



