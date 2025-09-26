CEO e Superintendente de Rede da RECORD visitam a Rede MS
Marcus Vinícius e André Dias estiveram na sede da emissora, em Campo Grande, nesta sexta-feira (26)
O CEO da RECORD, Marcus Vinícius, e o superintendente de Rede, André Dias, estiveram em Campo Grande nesta sexta-feira (26) para uma visita institucional à Rede MS, afiliada da emissora na região.
Recebidos pelo diretor geral Ulisses Serra Netto, os executivos conheceram de perto a estrutura do maior grupo de comunicação do Mato Grosso do Sul e fortaleceram ainda mais a parceria entre as duas empresas.
“Nossa relação é de longa data e expressa exatamente o trabalho do nosso grupo, que sempre teve como objetivo preservar a amizade, os conceitos e as ideias em que acreditamos”, afirmou o CEO da RECORD.
O CEO também ressaltou a importância da chegada da DTV+ (TV 3.0), novo padrão de televisão que promete transformar a experiência do telespectador, com imagens em alta qualidade, maior interatividade e novos formatos publicitários.
“O avanço que a TV 3.0 trará representa uma nova forma de interação entre telespectador e televisão. Será uma experiência única: assistir a uma novela e, ao mesmo tempo, interagir com a rede”, disse o CEO.
Já para André Dias, o encontro simboliza o compromisso da RECORD em estar próxima de suas afiliadas, valorizando o trabalho regional e fortalecendo a integração entre a rede nacional e a produção local.
“A Rede MS sempre entrega uma cobertura de excelência, valorizando a boa comunicação. Esses encontros são fundamentais para alinharmos estratégias e seguirmos juntos no desafio de inovar e entregar conteúdo de relevância ao público”, celebrou o superintendente de Rede.