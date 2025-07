Rede 360 – O Podcast da Rede MS que colocou o Mato Grosso do Sul no centro da conversa Inovador, multiplataforma e com olhar atento sobre os temas que impactam o estado, o Rede 360 já conquistou espaço nas redes e vem inspirando pela qualidade do conteúdo e da produção. TV MS|Do R7 23/07/2025 - 12h32 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h32 ) twitter

Divulgação TV MS

O Rede 360 é um projeto de comunicação inteligente que nasceu para traduzir os assuntos que realmente importam para o Mato Grosso do Sul, o programa tem se destacado por seu formato moderno e acessível.

Com o lançamento do podcast multiplataforma, a Rede MS reafirma seu compromisso com a inovação e com a responsabilidade de informar. Criar um projeto como o Rede 360 não é apenas acompanhar tendências — é liderar um movimento de transformação na forma de comunicar no Mato Grosso do Sul.

Gravado em um estúdio próprio e pensado nos mínimos detalhes, o Rede 360 mostra o cuidado e a dedicação de uma equipe que entende de conteúdo e respeita a audiência. Os episódios são exibidos com versões reduzidas na TVMS e nas rádios do grupo, já nas plataformas digitais é possível encontrar todos os episódios na íntegra.

Com temas como agronegócio, turismo, sustentabilidade, economia e inovação, o Rede 360 tem mostrado que é possível comunicar com profundidade sem deixar de ser leve e atual. É um projeto que conecta, inspira e faz pensar.

No YouTube da TVMS, os episódios ganham forma com conteúdo visual dinâmico, convidados relevantes e temas que impactam o dia a dia do sul-mato-grossense. Uma experiência completa, feita para quem quer se informar com profundidade e qualidade. Assista em:

Rede 360 – Assuntos que conectam o MS.