TV MS e RECORD renovam parceria de sucesso A Diretoria da REDE MS, Noninho, Gisele Barbosa e Ulysses Serra, e o Superintendente de Rede, André Dias, oficializaram a renovação nesta quinta-feira (16) TV MS|Do R7 16/01/2025 - 13h18 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h18 )

Divulgação TV MS

Na manhã desta quinta-feira (16), a Diretoria da REDE MS, Noninho, Gisele Barbosa e Ulysses Serra, recebeu na sede da emissora, em Campo Grande, o Superintendente de Rede da RECORD, André Dias, para renovar a parceria de sucesso entre as emissoras.

Há mais de três décadas a TV MS | RECORD tem se destacado não apenas por sua presença regional, mas também pelo compromisso com a valorização da identidade de Mato Grosso do Sul.

“Nós somos uma das filiadas mais antigas. Tudo começou com meu avô, um grande visionário. Quero continuar com esse legado pelos próximos 30 anos, oferecendo sempre entretenimento de qualidade”, afirma o Diretor Executivo da Rede MS, Ulysses Serra.

Para André Dias, a parceria entre as emissoras é fundamental. “Faz toda diferença, na nossa programação, ter o apoio do Mato Grosso do Sul. Além disso, sentimos confiança em ser bem representados no centro-oeste. Os frutos que colhemos hoje são de uma parceria que deu certo há 30 anos e que certamente terá um futuro ainda mais brilhante”.

O sinal da TV MS | RECORD está presente em 79 municípios, levando diariamente informação de qualidade e de forma dinâmica aos telespectadores, com programas como o “Balanço Geral MS” e o “Cidade Alerta MS”.

Ao longo dos anos, a emissora tem se dedicado a retratar as particularidades culturais, sociais e econômicas do estado, construindo uma programação que reflete a identidade local e da RECORD. A colaboração entre as emissoras segue sólida, inovadora e pronta para enfrentar os próximos desafios!

