Comitiva da ACAERT visita a sede da RECORD, em São Paulo Grupo foi recebido pelo superintendente de Rede, André Dias, e percorreu estúdios e áreas técnicas da emissora

Comitiva da ACAERT conheceu a sede da RECORD, na Barra Funda @EDUMORAES @edumoraes

A RECORD recebeu, nesta quarta-feira (19), uma comitiva da ACAERT (Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão), composta por empresários de radiodifusão e profissionais da comunicação do estado, na sede da emissora, na Barra Funda, em São Paulo, para uma visita técnica.

O grupo foi recepcionado pelo superintendente de Rede, André Dias. “A RECORD reúne tecnologia, jornalismo e produção de conteúdo em uma operação multiplataforma, e é importante compartilhar essa experiência. É uma satisfação receber a ACAERT e promover essa troca com profissionais do setor”.

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Durante a visita, a comitiva catarinense percorreu os estúdios do Jornal da Record, do Esporte Record, do Balanço Geral e do Hoje em Dia, além de áreas como a central técnica e o master.

Grupo fez uma parada no estúdio do Hoje em Dia @EDUMORAES @edumoraes

Os visitantes também tiveram a oportunidade de encontrar o apresentador do Balanço Geral, Eleandro Passaia, e os apresentadores do Hoje em Dia, Celso Zucatelli e Renata Alves.

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Comitiva visitou o estúdio do Balanço Geral, apresentado por Eleandro Passaia @EDUMORAES @edumoraes

“Pra nós, é um prazer enorme estar aqui participando desse tour para conhecer a estrutura, o desenvolvimento, os estúdios, toda a tecnologia que a RECORD tem — e o que vem pela frente com a TV 3.0 também”, celebrou Albertino Zamarco Junior, diretor administrativo financeiro da NDTV, emissora afiliada da RECORD em Santa Catarina, e vice-presidente financeiro da ACAERT.

À esquerda, André Dias, superintendente de Rede da RECORD, e à direita, Albertino Zamarco Junior, diretor administrativo financeiro da NDTV @EDUMORAES @edumoraes

O diretor executivo da entidade, Guido Schvartzman, também destacou a importância de estar próximo das boas práticas do setor.

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“Para nós, da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV, é muito importante poder ter a oportunidade de trazer as emissoras que estão no interior do Brasil — apesar de Santa Catarina ser, hoje, um polo econômico bastante relevante — para conhecer boas práticas na nossa área, boas emissoras para nos inspirar, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista editorial”, disse.

Já o gerente de engenharia do Grupo ND, Felipe Vieira, ressaltou o porte das instalações da emissora.

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“A RECORD possui uma grande equipe trabalhando aqui na Barra Funda, onde nós visitamos os estúdios. Para a ACAERT, é uma grande oportunidade para nossos profissionais conhecerem toda a estrutura, tudo o que é feito na engenharia, na produção, na central técnica, no master e, agora, no novo projeto, que é a TV 3.0”, afirmou.

A visita integra uma missão empresarial promovida periodicamente pela ACAERT, que tem como objetivo levar a comitiva para conhecer de perto a estrutura e as rotinas de grandes emissoras de televisão do país.