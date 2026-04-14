De Moçambique ao Japão: RECORD Internacional fortalece integração entre Brasil e exterior Representantes das oito sedes internacionais participaram de uma reunião com diretores, equipe comercial e afiliadas da RECORD nesta terça-feira (14)

Sede da RECORD Americas fica nos Estados Unidos, em Lighthouse Point Divulgação RECORD

Nesta terça-feira (14), a RECORD promoveu uma conexão direta entre o Brasil e os cinco continentes do mundo. A emissora reuniu diretores, equipe comercial e afiliadas em um encontro com a RECORD Internacional.

RECORD está presente em mais de 150 países Divulgação RECORD

A reunião destacou o papel estratégico da operação internacional, presente em mais de 150 países e consolidada como uma fonte de informação e entretenimento para milhões de pessoas.

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Com presença nas Américas, Europa, África, Ásia, Oceania e Oriente Médio, o grupo conquistou espaço não apenas entre falantes de português, mas também de francês.

“Muitos diretores do Brasil se surpreendem quando mostramos a estrutura física e tecnológica das nossas sedes espalhadas pelos continentes. A RECORD é líder de audiência em diversos lugares do mundo”, ressalta Wilon Cardoso, COO da RECORD Internacional.

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Saiba mais abaixo sobre a atuação em cada continente.

Américas: a voz dos brasileiros nos EUA e Canadá

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Nos Estados Unidos e no Canadá, a RECORD Américas opera a partir de Lighthouse Point, no sul da Flórida, onde inaugurou, em 2019, a maior central de produções brasileira nos EUA. É a única emissora do Brasil com sede própria no país.

O sinal chega a mais de 20 milhões de residências, através das principais operadoras norte-americanas, além de estar disponível em smart TVs, computadores, celulares e tablets.

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O carro-chefe da operação é o Américas no Ar, o único jornal local diário dedicado à comunidade brasileira nos Estados Unidos.

A sede da RECORD Europa fica em Lisboa, Portugal Divulgação RECORD

Europa: no coração lusófono

Com sede estratégica próxima ao aeroporto de Lisboa, a RECORD Europa foi inaugurada em 2014 com infraestrutura de ponta, capaz de transmitir até nove canais simultaneamente em alta definição.

“Nós vamos de norte a sul de Portugal, e as pessoas reconhecem”, celebra Rui Reis, diretor executivo da RECORD Europa.

O sinal também alcança 43 países da Europa, além de 11 nações da Eurásia e países transcontinentais e 11 países africanos. A programação atende não apenas aos brasileiros, mas também a uma ampla comunidade de imigrantes que vivem em regiões onde o português não é a língua oficial.

RECORD Miramar é líder de audiência em Moçambique Divulgação RECORD

África: liderança consolidada

No continente africano, a presença da RECORD é marcante e diversificada.

Em Moçambique, a RECORD Miramar, inaugurada em 1995, é líder de audiência há mais de dez anos consecutivos, alcançando 90% do território nacional e cerca de 25 milhões de moçambicanos.

Com 11 horas de programação ao vivo, 18 produções nacionais e mais de 35 prêmios nacionais e internacionais, a emissora é reconhecida como uma das mais modernas do continente africano.

Além dos conteúdos diários, tem forte presença no futebol com transmissões da Série A do Campeonato Moçambicano, da La Liga, da Premier League, do Campeonato Africano das Nações, além das Copas do Mundo masculina e feminina.

RECORD Cabo Verde tem quase 20 anos de história no país Divulgação RECORD

Já em Cabo Verde, a operação iniciada em 2007 se tornou referência local, com forte presença nas redes sociais e no YouTube - em alguns indicadores de engajamento nas redes, a emissora supera o próprio tamanho da população do país.

“A RECORD Cabo Verde tem na grade conteúdos tradicionais produzidos no Brasil, como novelas, realities e outros programas. Além disso, produzimos conteúdos próprios com a cara de Cabo Verde e a qualidade RECORD. Isto nos coloca em posição privilegiada junto ao público cabo-verdiano que vive e respira o Brasil através da nossa emissora”, destaca Eder Fialho, diretor executivo da RECORD Cabo Verde.

Por sua vez, em Madagascar, a RECORD está no ar desde 2004, com programação em francês que une conteúdo internacional e produção local, aumentando a conexão com o público malgaxe.

Em Angola, o My Channel Africa - lançado em 2005 como TV Record África e reformulado em 2021 - está entre os canais de TV por assinatura mais assistidos da operadora DStv. Com foco em entretenimento, séries e telenovelas, o canal também tem forte presença nas redes sociais.

Ásia e Oceania: 24 horas no ar

Lançada em 2008, a RECORD Japan é hoje a principal fonte de informação e entretenimento brasileiro para os expatriados no Japão e em países vizinhos.

Em 2015, foi a primeira emissora brasileira a transmitir em HD no país asiático. A operação funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com distribuição por streaming via YouTube para toda a Ásia e Oceania — do Japão à Austrália, passando por países como Coreia do Sul, Filipinas e Taiwan.

“O mesmo investimento que é feito nos EUA, em Portugal, em Moçambique, é feito também no Japão, mas a distribuição é realizada por streaming via YouTube”, afirma Taís Gomes, gerente de Marketing da RECORD Americas.

Oriente Médio: pioneirismo em Israel

Desde 2019, a RECORD Israel é a primeira - e única - emissora brasileira a operar no Oriente Médio.

Com programação 24 horas baseada em conteúdo produzido no Brasil, o canal está disponível via satélite aberto e pela operadora HOT, uma das três maiores do país, garantindo cobertura em todo o território israelense.

RECORD News Internacional: jornalismo ininterrupto

Completando o ecossistema global do Grupo, a RECORD News Internacional opera com dois sinais dedicados: um para as Américas, outro para Europa, África e Ásia, levando jornalismo 24 horas por dia para os brasileiros em todo o mundo.

Com sede nos EUA e em Portugal, o canal entrega reportagens exclusivas, entrevistas e uma cobertura completa para os expatriados.