Do Acre para São Paulo: executivos da TV Gazeta visitam a RECORD Marcello Moura, CEO da emissora, e Silvio Oliveira, gestor comercial, estiveram na Barra Funda nesta sexta-feira (27)

Divulgação RECORD Emissoras Marcello Moura, CEO da TV Gazeta, e Silvio Oliveira, gestor comercial, foram recepcionados pelos apresentadores do Hoje em Dia Foto: Antonio Chahestian

O CEO da TV Gazeta, Marcello Moura, e o gestor comercial, Silvio Oliveira, realizaram nesta sexta-feira, 27, uma visita institucional à RECORD, em São Paulo, na Barra Funda.

Durante a agenda, os executivos conheceram de perto diferentes áreas da emissora, incluindo o departamento de Jornalismo, o Portal R7 e estúdios de produção. O grupo passou pelo Jornal da Record e o Balanço Geral, onde tiveram a oportunidade de conversar com o apresentador Eleandro Passaia.

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Divulgação RECORD Emissoras Os executivos fizeram uma parada no Balanço Geral, apresentado por Eleandro Passaia Foto: Antonio Chahestian

A visita também incluiu o estúdio do programa Hoje em Dia, com a recepção dos apresentadores Ana Hickmann, Renata Alves e Celso Zucatelli. A experiência proporcionou uma imersão na estrutura e na operação da emissora.

Os executivos ainda foram recebidos pelo superintendente de Rede da RECORD, André Dias, em um encontro que reforçou o relacionamento entre as emissoras.

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“A TV Gazeta é a RECORD no Acre e nos representa com excelência, levando ao público um trabalho sério, comprometido e de muita qualidade. É um prazer recebê-los aqui, fortalecer essa integração e trocar experiências”, disse Dias.

Divulgação RECORD Emissoras Moura e Oliveira também foram recebidos por André Dias, superintendente de Rede da RECORD Foto: Antonio Chahestian

Além disso, a iniciativa reforça a proximidade entre a RECORD e suas afiliadas, consolidando uma parceria baseada em colaboração e compromisso.