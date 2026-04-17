NAB 2026: executivos detalham o que esperam da maior feira de broadcast do mundo TV Paranaíba, Antena 10, NTT Data e Simba CDN contam suas expectativas para a feira, que acontece entre 18 e 22 de abril

Da esquerda para a direita, Rogério Silva, superintendente do Grupo Paranaíba de Comunicação; Leonardo Chaves, Media Business Executive de Telecom, Media & Technology da NTT Data; Carlos Alkimim, diretor Comercial e Novos Negócios da Simba CDN; e Cláudio Tajra, presidente da TV Antena 10 Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Divulgação/Jade Araújo/A10+

A NAB Show 2026 está logo ali! A maior feira de mídia, entretenimento e tecnologia do mundo começa neste sábado (18), em Las Vegas.

Executivos, radiodifusores e empresários se reúnem para acompanhar de perto o que há de mais avançado no mercado global de broadcast.

‌



As expectativas são diversas, mas demonstram a importância de o setor estar presente no encontro.

Credibilidade diante da velocidade da informação

‌



Na avaliação de Rogério Silva, superintendente do Grupo Paranaíba de Comunicação, a NAB é um espaço para alinhar inovação e expectativas.

“É um respiro necessário a cada ano. Não se trata apenas de inovação tecnológica, mas de entender o que nos cabe e o que pode agregar ao resultado de quem nos consome - telespectador, ouvinte e anunciante”, afirma o executivo.

‌



Além disso, também é o momento de reafirmar os valores que sustentam o negócio. “A entrega sempre será diversa, de modo que o consumidor de conteúdo queira receber. Mas a relevância da marca é preponderante. O público entendeu ao longo do tempo que a velocidade da informação aumentou substancialmente, mas que a fonte gera credibilidade”.

Inteligência artificial e engajamento esportivo

‌



A NTT DATA, por sua vez, chega à NAB para aprofundar o que já aplica no Brasil e trazer novas referências para o mercado local.

Leonardo dos Anjos Chaves, Media Business Executive de Telecom, Media & Technology da empresa, aposta na integração entre broadcast e digital como o grande vetor de transformação do setor.

“A principal aposta da NTT DATA está na convergência entre o broadcast tradicional e o ambiente digital, criando experiências integradas, personalizadas e escaláveis”, explica Chaves.

No contexto da TV 3.0, ele enxerga uma oportunidade concreta de unir o melhor dos dois mundos: “a entrega massiva, com alta qualidade e baixa latência do broadcast, com a personalização e interatividade viabilizadas pelo broadband”.

Um dos setores que mais se beneficia dessa transformação é o esportivo - que, para Chaves, já é multiplataforma por natureza.

“O torcedor assiste ao jogo na TV, interage pelo celular, acompanha estatísticas em aplicativos e participa de comunidades digitais. Nossa visão é conectar essas experiências de forma fluida, permitindo interações em tempo real, conteúdos personalizados e ofertas relevantes no momento certo”, afirma.

Infraestrutura e a espinha dorsal da TV 3.0

A Simba CDN também embarca para a feira com o objetivo de absorver referências internacionais e fortalecer seu posicionamento no mercado brasileiro.

“A nossa estratégia é sermos uma solução especialista para a mídia local, com visão global. A Simba CDN nasce com um entendimento profundo do mercado brasileiro, das suas particularidades e das demandas específicas desse ecossistema”, afirma Carlos Alkimim, diretor Comercial e Novos Negócios.

Na visão da companhia, a chegada da TV 3.0 exige ainda mais das empresas e do setor de radiodifusão em geral.

“A Simba CDN já está pronta para atender essa nova realidade! Estamos preparados para ser uma base estratégica nesse processo de transição da TV 3.0, oferecendo às emissoras de radiodifusão a infraestrutura necessária para suportar essa transição com qualidade, escala e segurança”, celebra Alkimim.

O chamado para o setor

Cláudio Tajra, presidente da TV Antena 10, enxerga a ida das emissoras em eventos como a NAB uma necessidade estratégica - não uma opção.

“Fundamental para nós, emissoras, participarmos disso, porque lá se discute o futuro do nosso negócio”, disse.

Para o executivo, todos devem enxergar o evento como uma oportunidade. “Com essa evolução e a velocidade que tudo está seguindo - IA, automação, robotização e uma série de outras tecnologias - é fundamental que estejamos conectados com a maior feira”.

Sobre a NAB Show

A NAB Show é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 18 a 22 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.