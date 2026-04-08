‘É indispensável’: rádios veem NAB 2026 como espaço-chave para o avanço do setor Beatriz Ribeiro, CEO da TV Correio, Francisco Costa, diretor-geral da Rádio Sociedade da Bahia, e Marcelo Godoy, fundador da MGE Broadcast, destacam a importância da feira

À esquerda, Beatriz Ribeiro, CEO da TV Correio, e à direita, Francisco Costa, diretor-geral da Rádio Sociedade da Bahia Divulgação

A NAB Show 2026 posiciona o rádio entre os protagonistas do setor, evidenciando sua capacidade de adaptação e competitividade em meio às transformações da indústria. Com mudanças estratégicas na programação, como a antecipação do Fórum de Rádio para Pequenos e Médios Mercados para o início do evento, a feira aumenta ainda mais o foco no segmento.

Esse movimento traduz o que a NAB vem apontando nos últimos anos: o rádio vive uma fase de reinvenção.

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“A NAB 2025 foi um marco importante para o Sistema Correio. Estivemos conectados com o que há de mais moderno na comunicação mundial, especialmente em tecnologia e inovação”, conta Beatriz Ribeiro, CEO da TV Correio.

Para 2026, a executiva projeta um retorno ainda mais estratégico, em busca de ideias e soluções que fortaleçam as 17 emissoras de rádio do grupo e ampliem a conexão com o público.

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“O rádio tem um papel fundamental na Paraíba. Ele está presente no dia a dia das pessoas, da capital ao interior, levando informação, serviço e companhia. Estar na NAB é essencial para acompanhar a evolução do setor e garantir que continuemos inovando sem perder aquilo que é a nossa essência: a proximidade com o povo paraibano”, afirma Beatriz.

Na mesma linha, Francisco Costa, diretor-geral da Rádio Sociedade da Bahia, avalia que o cenário atual exige uma postura mais ativa das emissoras, especialmente diante do alcance e das possibilidades do rádio no ambiente digital.

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“É indispensável a participação das emissoras de rádio nesse evento. O rádio contemporâneo não se limita mais ao aparelho tradicional, estando presente em múltiplos ambientes. Nesse contexto, estar na vanguarda do mercado exige não apenas resiliência, mas também ação estratégica e a utilização eficiente das ferramentas disponíveis”, explica Costa.

Complementando essa visão, Marcelo Godoy, fundador da MGE Broadcast, destaca a força histórica do meio e as oportunidades que se abrem com as novas tecnologias.

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“Importante ressaltar a representatividade do rádio como um dos pilares mais relevantes da comunicação, preservando sua força e credibilidade mesmo em um cenário de rápidas transformações tecnológicas”, garante Godoy.

Para a indústria de radiodifusão, segundo o executivo, a NAB significa mais “oportunidades para redefinir processos, ampliar eficiência e abrir novas possibilidades”.

Marcelo Godoy, fundador da MGE Broadcast, ressaltou a importância da NAB Show Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a Abratel marca presença na feira, com o apoio da RECORD e da LM Telecom. A comitiva contará com uma agenda estratégica, que inclui tours especializados em rádio e TV, uma visita técnica exclusiva a uma emissora local em Las Vegas e um jantar institucional.

Para saber mais, acesse: https://abratel.org.br/nabshow/