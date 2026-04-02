Comitiva Abratel chega à NAB 2026 com foco em networking e no futuro da TV Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes, John Eric dos Anjos, diretor de Tecnologia e Inovação na TV Atalaia e Marcello Petrelli, presidente do Grupo ND, contam as expectativas para a feira

Da esquerda para a direita, Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes; John Eric dos Anjos, diretor de Tecnologia e Inovação na TV Atalaia; e Marcello Petrelli, presidente do Grupo ND Crédito: Julio Dutra/Republicanos/Reprodução/A8SE/Divulgação

A participação brasileira na NAB Show já é uma tradição, reunindo profissionais e empresas interessados nas principais tendências da radiodifusão mundial. Mas, em 2026, a expectativa ganha um peso adicional: a iminência da TV 3.0.

Com o decreto assinado em agosto de 2025, a movimentação em torno da nova geração da televisão já começou. Um dos testes mais relevantes acontece no Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade de São Paulo.

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Ali está em operação uma estação experimental da TV 3.0, voltada à avaliação de um recurso inédito na transmissão aberta: a segmentação de conteúdo. A capital paulista ainda conta com outras duas estruturas de testes, instaladas nas torres da RECORD e do SBT. Já em Brasília, há uma estação em funcionamento desenvolvida em um esforço conjunto entre Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Ministério das Comunicações e demais participantes do GIRED (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização).

É pensando nisso que a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) organiza, novamente, uma comitiva ao evento, ao lado da RECORD e da LM Telecom.

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O grupo vai à feira com a missão de aprofundar discussões estratégicas e acelerar a adoção de inovações. O momento é crucial, especialmente para os grupos multiplataforma, que precisam modernizar suas operações para acompanhar as transformações da TV 3.0.

Para Sandro Krechowieki, superintendente da TV Guararapes, que participará pela primeira vez da NAB, a ida ao evento é, de fato, uma oportunidade estratégica.

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“Estamos com uma grande expectativa para a NAB Show 2026. Queremos compreender melhor os movimentos do mercado, os avanços da TV 3.0 e as principais novidades que serão apresentadas. Toda a Rede, junto com a Abratel, estará mobilizada para trazer contribuições relevantes para essa nova etapa que a TV aberta deve vivenciar em um futuro muito próximo”, disse Krechowieki.

John Eric dos Anjos, diretor de Tecnologia e Inovação na TV Atalaia, reforça o impacto direto que a participação no evento traz para as emissoras.

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“Vimos, no decorrer dos anos, que a ida para a feira traz vários frutos. Hoje, o Sistema Atalaia de Comunicação é conhecido como a televisão mais atualizada do estado do Sergipe graças a esse intercâmbio de idas e vindas da NAB”, afirma dos Anjos.

Além das inovações, a participação conjunta também é vista como um diferencial. Marcello Petrelli, presidente do Grupo ND, que esteve com a delegação em 2025 e retorna à NAB em 2026, explica a importância dessa integração.

“A NAB é a maior feira de broadcast do mundo, e estarmos junto com a Abratel é fundamental. A entidade promove encontros com fornecedores, empresas de telecomunicações nos Estados Unidos e fortalece o relacionamento com os poderes constituídos. O trabalho realizado pela Abratel em 2025 foi espetacular, e não tenho dúvidas de que em 2026 será novamente. Estar com a Abratel é participar da NAB de uma forma diferente e muito mais produtiva”, afirma Petrelli.

Agenda de 2026

A programação da comitiva na NAB começa no sábado (18), com o credenciamento dos participantes. No mesmo dia, está previsto um jantar exclusivo voltado a engenheiros e técnicos da comitiva.

No domingo (19), com a abertura da área de exposições, os participantes terão um tour guiado por pavilhões especiais da feira. À noite, a Abratel promove um jantar oficial, reunindo empresários do setor e lideranças institucionais.

A segunda-feira (20) marca a abertura oficial do evento, com a presença do presidente da NAB, Curtis LeGeyt. No período da tarde, a comitiva participa de um tour guiado por estandes de rádio e televisão, com foco em inovação e novas tecnologias.

Já na terça-feira (21), a agenda inclui uma visita técnica exclusiva a uma emissora local em Las Vegas, com foco na troca de experiências sobre a implementação da TV 3.0.

No último dia, quarta-feira (22), os participantes visitarão estandes estratégicos para aprofundar contatos e avançar em oportunidades de negócios. O encerramento oficial da NAB Show 2026 está previsto para as 14h, marcando também o fim das atividades da comitiva.