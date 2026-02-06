NAB Show 2026 reúne principais inovações em mídia e tecnologia em Las Vegas Evento acontece entre 18 e 22 de abril e contará, novamente, com a participação da comitiva da Abratel, apoiada pela RECORD e LM Telecom

Divulgação RECORD Emissoras NAB Show conecta líderes e executivos do setor de radiodifusão global

A NAB Show 2026, maior e mais relevante evento global da radiodifusão, mídia e entretenimento, será realizada de 18 a 22 de abril de 2026, no Centro de Convenções de Las Vegas (LVCC).

A feira reunirá líderes, executivos e engenheiros de todo o mundo para debater e apresentar as tecnologias que vêm redefinindo as formas de criar, produzir, distribuir e consumir conteúdo.

Reconhecida como a principal vitrine global da indústria, a NAB Show colocará no centro do debate tendências que já impactam diretamente as emissoras: inteligência artificial aplicada à produção e à gestão de conteúdo, formatos de streaming, inovação no esporte, soluções em nuvem, etc.

Entre os destaques desta edição, está a inauguração do TV & Radio Headquarters, espaço dedicado exclusivamente ao rádio e à televisão. A iniciativa reúne cerca de 100 expositores do setor e resgata um formato que remete ao tradicional “radio hall”.

Outro destaque é a expansão do Sports Summit, que em 2026 terá quatro dias de duração e será aberto a todos os participantes, com debates sobre direitos esportivos, engajamento de fãs e as tecnologias que estão transformando a experiência esportiva ao vivo.

É nesse cenário estratégico que a comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) se prepara para marcar presença mais uma vez, com uma agenda estratégica que reforça o protagonismo do Brasil nas discussões sobre o futuro da radiodifusão.

O presidente da Associação, Márcio Novaes, reforça que a missão deste ano possui um caráter técnico fundamental para o setor. “Vamos ter uma adesão extremamente significativa dos nossos afiliados, proprietários, executivos e também gestores da área de engenharia, exatamente para avançarmos com a implantação da TV 3.0 aqui no Brasil”.

A importância do engajamento imediato também é destacada por André Dias, superintendente de Rede da RECORD e vice-presidente de Televisão daAbratel. “Contamos com a atenção de todos para estarem conosco nesta comitiva Abratel 2026”.

Como foi a NAB Show 2025?

Durante a NAB Show 2025, a comitiva da Abratel cumpriu uma agenda institucional e técnica. Entre os destaques esteve o encontro com Madeleine Noland, presidente do ATSC, entidade responsável pela tecnologia escolhida para a camada física da nova geração da TV digital brasileira.

A programação incluiu ainda um tour técnico guiado, com tradução, pelos estandes de empresas globais de referência em tecnologia para rádio e televisão - Ateme, Mediagenix, Enensys, Triveni Digital, Kathrein, GatesAir e Rohde & Schwarz -, além de um roteiro específico voltado ao rádio, com visitas à GatesAir, ERI e Telos Alliance.

A agenda também foi complementada por um jantar que reuniu empresários da RECORD, afiliadas e associadas da Abratel, engenheiros, parlamentares e representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel.

Nos últimos momentos da NAB Show, a comitiva ainda fez uma visita técnica à KINC-TV, afiliada da Univision, em Nevada.

Após a feira, parte do grupo seguiu para a sede da Qualcomm, em San Diego, reforçando o diálogo com uma das maiores líderes globais em inovação e conectividade.

Para a NAB Show 2026, a Abratel prepara novamente uma programação repleta de encontros institucionais, visitas técnicas e experiências exclusivas. Os detalhes da agenda serão divulgados em breve.

Como participar da comitiva?

A fim de viabilizar e facilitar a logística da viagem, a Associação renovou a parceria com a agência Brazilusa Turismo, oferecendo suporte personalizado aos integrantes da comitiva através do código NAB26BR.

Esse apoio profissional é essencial, já que especialistas alertam para a necessidade de um planejamento imediato, impulsionado principalmente pelo aumento na procura por vistos americanos e pela especulação sobre novas taxas consulares.

Sandra Cruz, coordenadora de Feiras e Eventos da Brazilusa, explica que, embora a nova taxa Visa Integrity Fee ainda não esteja em vigor, a incerteza gerou um volume maior de solicitações, impactando as filas nos consulados.

Acesse o site e fique atento às novidades: https://abratel.org.br/nabshow/