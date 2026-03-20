Encontro estratégico discute avanços da TV 3.0 e participação na NAB Show 2026 Abratel, LM Telecom, RECORD, RECORD Rio e RECORD Brasília participaram da reunião de alinhamento

Divulgação Abratel Estiveram presentes na reunião Abratel, LM Telecom, RECORD, RECORD Rio e RECORD Brasília

Nesta quinta-feira (19), a Abratel promoveu, em Brasília, uma reunião de alinhamento estratégico com representantes da LM Telecom, da RECORD, da RECORD Rio e da RECORD Brasília.

O encontro teve como pauta central os avanços da TV 3.0 no Brasil e atualizações regulatórias, além do alinhamento institucional para a participação na NAB Show 2026, principal evento global do setor de mídia e entretenimento que acontece dos dias 18 a 22 de abril, em Las Vegas.

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Veríssimo de Jesus, assessor executivo do CEO da RECORD, reforçou a importância dessas agendas para o andamento dos projetos. “Este é o nosso segundo grande encontro presencial sobre o tema. Essa proximidade institucional é fundamental para garantirmos que todas as áreas estejam alinhadas e preparadas para as inovações que a TV 3.0 vai exigir”, enfatizou.

Para Márcio Novaes, presidente da Abratel, as garantias regulatórias são um passo essencial. “Um grande avanço que o próprio decreto da TV 3.0 nos traz é a obrigatoriedade de um botão exclusivo para a TV aberta, o que assegura a facilidade de acesso e a valorização do nosso setor diretamente no controle remoto”, destacou.

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Sobre a experiência do público, Tomaso D’Angelo Wantuil Papi, Gerente de Engenharia e Tecnologia da RECORD Brasília, pontuou: “Queremos conectar a TV aberta aos atributos do digital de forma fluida. O foco é não perder a experiência de usabilidade com a simplicidade de utilização que os novos atributos da TV 3.0 proporcionarão”.

José Marcelo Amaral, Diretor de Engenharia e Operações da RECORD, celebrou o êxito das transmissões experimentais já realizadas. “Os testes da TV 3.0 tiveram desempenho satisfatório. Aproveitando a grande final do Campeonato Paulista, realizamos a primeira transmissão aberta ao vivo com a nova tecnologia na cidade de São Paulo”, destacou.

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Amaral também detalhou as inovações provadas na prática. “Pudemos demonstrar aplicações que enriquecem o conteúdo, como seleção de ângulos exclusivos, interatividade e a exibição dos melhores momentos do jogo selecionados com uso de Inteligência Artificial. É uma tecnologia que precisa de tempo para amadurecer, mas que, sem dúvida, está evoluindo de forma concreta”, completou.

Toda essa interatividade inovadora também abre novos caminhos para negócios, como ressaltou Isaías Ribeiro, diretor executivo da LM Telecom: “Essa nova dinâmica traz grandes oportunidades comerciais associadas”.

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Divulgação Abratel O encontro abordou os avanços da TV 3.0 e os detalhes da comitiva Abratel na NAB Show 2026

Preparação para a NAB Show

A comitiva da Abratel e associadas estará, mais uma vez, presente na feira com uma agenda exclusiva, visitas técnicas, jantar institucional, além de encontros com o Ministério das Comunicações e a Anatel durante o evento.

A preparação para o evento internacional é vista como um momento-chave para as emissoras. “Essa reunião é extremamente interessante. Na NAB do ano passado, visitamos fornecedores de tecnologia que voltaremos a encontrar neste ano, agora com novidades. Isso é importante para trazermos a comitiva para dentro da TV 3.0, trocarmos contatos e, obviamente, estimarmos custos”, concluiu André Dias, superintendente de Rede da RECORD.