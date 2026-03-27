Comitiva Abratel na NAB Show 2026: veja os destaques da programação Abratel, RECORD e LM Telecom participam da feira, que acontece entre os dias 18 e 22 de abril

Divulgação RECORD Emissoras Abratel, RECORD e LM Telecom participam da NAB Show 2026, entre os dias 18 e 22 de abril

A Abratel participará, novamente, da NAB Show, maior evento global de mídia, entretenimento e tecnologia, que será realizado de 18 a 22 de abril, em Las Vegas.

Ao lado da RECORD e da LM Telecom, a entidade organiza uma agenda exclusiva para a comitiva, voltada à geração de negócios, à troca de conhecimento e à conexão com as principais tendências do setor.

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A programação começa no sábado (18), com o credenciamento dos participantes. No mesmo dia, está previsto um jantar exclusivo voltado a engenheiros e técnicos da comitiva.

No domingo (19), com a abertura da área de exposições, os participantes terão um tour guiado por pavilhões especiais da feira. À noite, a Abratel promove um jantar oficial, reunindo empresários do setor e lideranças institucionais.

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A segunda-feira (20) marca a abertura oficial do evento, com a presença do presidente da NAB, Curtis LeGeyt. No período da tarde, a comitiva participa de um tour guiado por estandes de rádio e televisão, com foco em inovação e novas tecnologias.

Já na terça-feira (21), a agenda inclui uma visita técnica exclusiva a uma emissora local em Las Vegas, com foco na troca de experiências sobre a implementação da TV 3.0.

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No último dia, quarta-feira (22), os participantes visitarão estandes estratégicos para aprofundar contatos e avançar em oportunidades de negócios. O encerramento oficial da NAB Show 2026 está previsto para as 14h, marcando também o fim das atividades da comitiva.

“Participar da NAB Show 2026 com uma agenda estruturada aumenta a nossa capacidade de acompanhar as transformações do setor. É uma oportunidade de conexão direta com inovação, tecnologia e parcerias que impactam o presente e o futuro da radiodifusão”, afirma André Dias, superintendente de Rede da RECORD e vice-presidente de Televisão da Abratel.