Abratel promove tour técnico na NAB SHOW 2025 e destaca inovações da indústria de mídia Agenda estratégica faz parte da programação exclusiva da comitiva e aproximou os profissionais das tendências que devem impactar o setor Diversos|Do R7 08/04/2025 - 17h10 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h16 )

Divulgação RECORD Emissoras Comitiva da Abratel realizou um tour guiado em estandes estratégicos

Em mais uma iniciativa para aproximar o setor brasileiro das inovações globais em radiodifusão, a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) promoveu, nesta segunda-feira (7), um tour técnico guiado com tradução simultânea na NAB SHOW 2025, em Las Vegas.

A comitiva da Associação visitou os estandes de gigantes da tecnologia: Sony, Mediagenix, Ateme, Enensys, Triveni Digital, Kathrein, GatesAir e Rohde & Schwarz. O tour foi liderado por Samir Nobre, diretor-geral da Abratel, e André Dias, superintendente de rede da RECORD e vice-presidente de televisão da Abratel, acompanhados pelos engenheiros José Marcelo, Tomaso Papi e Wender Souza, que compõem a comitiva.

O objetivo foi aproximar os profissionais brasileiros das novas soluções que estão moldando o futuro da radiodifusão e da distribuição de conteúdo digital.

“A agenda é um momento de networking e troca de experiências. Nosso tour na NAB 2025 foi extremamente importante para nosso conhecimento sobre as tendências tecnológicas, para inserir a TV nessa nova era de inovação. Construímos nesse encontro um momento fundamental para o presente das nossas empresas, com foco no nosso futuro”, afirma Beatriz Ribeiro, CEO da TV Correio.

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para direita, Augusto Prado, Superintendente da TV Atalaia; André Dias, superintendente de rede da RECORD; deputado Julio Cesar Ribeiro, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados; Beatriz Ribeiro, CEO da TV Correio; Maria Beatriz Lins, Assessora de Diretoria e Gestora de Conteúdos Digitais; e Samir Nobre, diretor-geral da Abratel

O tour técnico não apenas possibilitou um intercâmbio direto entre profissionais brasileiros e especialistas internacionais, mas também ofereceu uma visão estratégica sobre as tendências que devem impactar o setor.

“O rádio, como um grande veículo, está sempre à frente do tempo - porque precisamos correr atrás, estar em constante desenvolvimento e ser velozes. Estamos aqui para conhecer as novas tecnologias, tudo o que há de mais inovador para o rádio”, diz Luiz Nascimento, diretor estatutário da Rede Aleluia.

Para Fernando Roxo, CEO do Grupo Thathi, iniciativas como a da Associação são fundamentais para fortalecer o mercado e preparar as emissoras nacionais para desafios como a transição para TV 3.0 e a digitalização completa dos serviços.

“Estamos muito felizes, comemorando mais uma visita à NAB SHOW e, neste ano, com uma comitiva super importante da Abratel. A agenda do tour foi intensa e produtiva, porque proporcionou uma integração muito grande entre a área de gestão e a técnica das emissoras e da RECORD, gerando um debate e aprendizado bem completo”, conta Roxo.

Divulgação RECORD Emissoras José Marcelo Amaral, Diretor de Engenharia e Operações da RECORD, faz parte da comitiva e liderou parte do tour

Tiago Issa, acionista e responsável pela área jurídica da TV Paranaíba, que também está acompanhando a comitiva da entidade, reforça a importância de participar da NAB.

“O Grupo Paranaíba, com todos os seus braços, está presente aqui, com a companhia sempre agradável da Abratel. Estamos agradecidos pela oportunidade de estar neste local, que é sinônimo de encontro dos principais players e do broadcast mundial”, assegura Issa.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Las Vegas (Nevada)

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras