Presença do Rádio na NAB SHOW 2025 reforça inovação e competitividade do setor Rádio Sociedade da Bahia, Rede Aleluia, Paranaíba FM e MGE Broadcast comentam oportunidades e soluções de mercado com o evento global Record Emissoras|Do R7 02/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h44 )

Divulgação RECORD Emissoras Da esquerda para a direita, Francisco Costa, diretor-geral da Rádio Sociedade da Bahia; Luiz Nascimento, diretor estatutário da Rede Aleluia; e Robson Quadros, diretor artístico da Rádio Paranaíba FM

A NAB SHOW, maior feira mundial de tecnologia e inovação para a indústria de mídia, acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas. O evento é uma oportunidade única para empresas que buscam se manter como líderes no mercado, a exemplo das rádios brasileiras.

Francisco Costa, diretor-geral da Rádio Sociedade da Bahia, a terceira mais antiga do Brasil, com mais de um século de história, ressalta a importância do contato direto com os avanços tecnológicos proporcionados pela feira.

“Para quem busca ter um posicionamento forte e ter credibilidade no mercado, é fundamental estar na vanguarda com as novas tecnologias disponíveis. Quem não inova, fica obsoleto. O consumidor, de modo geral, está cada vez mais exigente e seletivo”, explica Costa.

Essa característica é essencial para acompanhar as transformações do setor, como explica Luiz Nascimento, diretor estatutário da Rede Aleluia, a maior rede de rádios da América Latina e uma das mais ouvidas do Brasil.

“O rádio está em constante evolução, e a feira nos permite entender como novas tecnologias podem fortalecer nosso alcance, nossa qualidade de áudio e nossa relevância. A NAB SHOW nos coloca em contato direto com tendências internacionais e grandes players da indústria”, diz Nascimento.

Intercâmbio de conhecimentos

Para os profissionais de rádio, a feira funciona como um verdadeiro laboratório. “Tudo o que vemos na NAB pode ser aplicado para melhorar a experiência do ouvinte e a nossa programação, tornando o rádio mais dinâmico e, o mais importante, competitivo e relevante”, garante o diretor da Rede Aleluia.

Já para Robson Quadros, diretor artístico da Rádio Paranaíba FM, líder no segmento musical sertanejo desde a década de 80 e parte do Grupo Paranaíba, a participação no evento é, de fato, uma oportunidade única de aprendizado.

“Em um cenário de constante transformação, especialmente no consumo de conteúdo e no comportamento da audiência, é essencial estar à frente das inovações. Manter-se atualizado permite que a nossa emissora ofereça uma experiência mais dinâmica, interativa e multiplataforma, mas sem perder a sua essência”, assegura Quadros.

Ao integrar a agenda estratégica da Abratel, as rádios também se beneficiam de um networking estratégico. “Estar acompanhado de uma equipe de profissionais multidisciplinares é extremamente compensador, pois as dúvidas que podem, e irão surgir, são sanadas na hora. Isso é fundamental para uma tomada de decisão assertiva e com respaldo”, celebra Francisco Costa.

MGE Broadcast: comitiva da Abratel também é oportunidade para o mercado

Empresas do setor também se uniram à comitiva, como a MGE Broadcast, reconhecida nacionalmente por seus serviços pioneiros em tecnologia e inovação para a radiodifusão.

Divulgação MGE Broadcast Marcelo Godoy, Fundador da MGE Broadcast, comenta sobre a parceria entre a empresa e a Abratel na NAB 2025

Uma das patrocinadoras do encontro, a MGE atua há 20 anos no mercado e conta com mais de 1.600 transmissores de FM em operação em todo o Brasil.

“Nós, da MGE Broadcast, estamos muito otimistas em participar da primeira comitiva da Abratel na NAB SHOW, uma parceria de suma importância que aproxima a indústria do radiodifusor e impulsiona o crescimento econômico do Brasil”, afirma Marcelo Godoy, fundador da MGE Broadcast.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras