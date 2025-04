Lideranças da Rede RECORD destacam a importância da NAB para o futuro do setor Executivos irão participar da feira, que acontece em Las Vegas, entre 5 e 9 de abril, na comitiva exclusiva da Abratel Record Emissoras|Do R7 01/04/2025 - 15h51 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h29 ) twitter

Lideranças da Rede RECORD estarão na comitiva da Abratel na NAB 2025 Divulgação RECORD Emissoras

A evolução tecnológica e as constantes transformações no setor de mídia tornam essencial a presença de lideranças em eventos mundiais, como a NAB SHOW, que moldam o futuro da indústria.

Neste ano, executivos de diferentes emissoras da Rede RECORD irão participar da feira, que acontece em Las Vegas, na comitiva exclusiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), e reforçam a importância dessa imersão no evento.

“A NAB é uma feira extremamente conceituada, que acontece há vários anos. Como líderes, temos que estar atentos aos eventos que nos oferecem a oportunidade de estarmos bem informados sobre as tendências tecnológicas do nosso mercado”, afirma Beatriz Lins, CEO da TV Correio.

Segundo ela, além do acesso às novidades, a feira é uma chance valiosa de networking e estabelecimento de novas parcerias não só para a emissora, mas para todo o Sistema Correio, que tem mais de 70 anos de história e é o maior grupo de comunicação da Paraíba.

“Temos um histórico de liderança na área tecnológica, e a participação na feira nos proporcionará informações preciosas para estarmos preparados para nosso presente e nosso futuro”, explica Beatriz, que reforça ainda a importância da participação feminina em eventos do setor. “Este ano, estarei participando com minha filha, que irá pela primeira vez. As mulheres têm um histórico de liderança forte no Sistema Correio.”

Augusto Prado, Superintendente da TV Atalaia, também destaca a relevância da NAB SHOW para as emissoras regionais, que buscam aliar inovação às necessidades locais e que estão se preparando para as mudanças que o decreto da TV 3.0 irá trazer.

“A TV Atalaia vai buscar para a TV 3.0 o que há de mais moderno no mundo da tecnologia. Acho esse evento fundamental para todos os players do mercado”, enfatiza Prado.

O superintendente ainda afirma que “com a presença de autoridades políticas e afiliadas que estarão na feira, teremos um networking fantástico e muita troca de ideias”, uma vantagem não só para a emissora de televisão, mas todo o Sistema Atalaia de Comunicação, o maior conglomerado de mídia do Sergipe.

Já para Diógenes Rodrigues, Gerente de Operações e Engenharia da RECORD Guaíba, a NAB SHOW é uma vitrine para entender os desafios e oportunidades que moldam o futuro da televisão.

“Estar na NAB nos permite entender como as mudanças e os desafios estão acontecendo no mercado. Este ano é particularmente importante, pois estamos às portas de operar com a TV 3.0, ou DTV+”, exemplifica.

Rodrigues esclarece que muitos dos conceitos para o novo padrão de televisão, já estão em prática no exterior. “Ver de perto a operação com mais clareza nos leva a ter mais acertos dentro da nossa operação, principalmente no momento de implantação.”

Sendo assim, a expectativa das lideranças é de que a feira traga insights estratégicos para o cenário nacional, ajudando na implementação de novas tecnologias e no fortalecimento das emissoras em um momento de transformação digital.

“A Abratel, junto com a Rede RECORD e o diretor de afiliadas, André Dias, está fazendo um belíssimo trabalho ao unir todos em prol de um evento que traz o que há de mais moderno no mundo”, elogia o Superintendente da TV Atalaia.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

