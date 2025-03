‘Será uma grande revolução’, afirma o presidente do Grupo ND sobre o decreto da TV 3.0 A nova regulamentação deve ser publicada dias antes da NAB SHOW, maior feira de mídia, entretenimento e tecnologia do mundo Record Emissoras|Do R7 26/03/2025 - 16h43 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h14 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras O Presidente do Grupo ND fará parte da comitiva da Abratel na NAB SHOW 2025

A NDTV e todo o setor de radiodifusão já estão em contagem regressiva para o início da maior feira de mídia, entretenimento e tecnologia do mundo: a NAB SHOW 2025. A emissora, parte do Grupo ND, irá ao evento com a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), que levará, pela primeira vez, uma comitiva exclusiva para Las Vegas.

As expectativas para a edição deste ano são altas, já que o Ministério das Comunicações anunciou que o decreto que regulamenta a TV 3.0 deve ser publicado no início de abril - dias antes da feira. A nova geração da TV aberta promete revolucionar a forma de assistir televisão no país, com mais interatividade, qualidade de imagem e som e integração com a internet.

De acordo com Marcello Petrelli, Presidente do Grupo ND, o veículo, que já figura como o maior produtor de conteúdo regional do Brasil, tem se preparado para essa transformação de forma intensa, estruturando o grupo para a implantação da nova tecnologia.

“Tem sido muito importante o conhecimento que nós estamos adquirindo no decorrer destes dois anos, cada vez aprofundando mais, para podermos entender e ter um bom uso da TV 3.0, que será uma grande revolução”, afirma Petrelli.

Para o Presidente do grupo de comunicação, o decreto será fundamental para dar continuidade à relevância da televisão no Brasil, especialmente no meio digital, pontos indispensáveis para o mercado e para as seis emissoras de TV e as cinco sucursais do Grupo ND.

“A TV 3.0 vai permitir que a radiodifusão esteja no mesmo serviço que o meio digital está. Com certeza vai ser uma oportunidade maravilhosa para que a TV tenha as condições adequadas para manter aquilo que ela representa em questão de credibilidade, de abrangência, de penetração e de conhecimento do seu mercado”, explica.

Por isso, Petrelli enxerga a NAB SHOW como uma grande chance para que todos conheçam as tecnologias que estão à disposição da televisão, já que sempre há “algo a acrescentar, um conhecimento novo, não só de equipamentos, mas, hoje, principalmente de conteúdo e de software.”

“Nós temos grandes expectativas para essa NAB, por conta da Abratel, que está organizando todo o contexto de reuniões, de encontros, de interatividade com a televisão e o rádio. Não tenho dúvida de que o que a NAB irá proporcionar para todos nós este ano será muito diferente”, finaliza o Presidente do Grupo ND.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 6 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

