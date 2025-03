‘Quem quer liderar o mercado não pode ficar de fora da NAB SHOW’, afirma CFO da TV Paranaíba Jorge Henrique Paul Filho estará na comitiva exclusiva da Abratel na feira, que acontece entre os dias 5 e 9 de abril Record Emissoras|Do R7 27/03/2025 - 16h33 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h46 ) twitter

Divulgação RECORD Emissoras O CFO da TV Paranaíba fará parte da comitiva exclusiva da Abratel na NAB SHOW 2025

A TV Paranaíba, afiliada à RECORD, está em contagem regressiva para a participação na NAB SHOW 2025, a maior feira de tecnologia audiovisual do mundo. A emissora estará na comitiva exclusiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) e considera o evento uma estratégia crucial para o futuro da radiodifusão.

“A feira é uma vitrine global das tendências que estão transformando a comunicação. Quem quer liderar o mercado não pode ficar de fora da NAB SHOW”, afirma o CFO da TV Paranaíba, Jorge Henrique Paul Filho.

O evento oferece uma visão detalhada de como os avanços tecnológicos e os novos modelos de monetização, por exemplo, estão remodelando o setor de rádio e televisão. “Na NAB entendemos, na prática, como esses elementos estão transformando o futuro da mídia”.

Para a TV Paranaíba, enquanto parte de um dos mais modernos e sólidos conglomerados de mídia do Brasil, o Grupo Paranaíba, a palavra-chave da feira é informação.

‌



“A expectativa é voltar com ideias aplicáveis, contatos relevantes e oportunidades reais de inovação”, explica o empresário.

A emissora, que conta com quase 45 horas de conteúdo próprio – a maior programação do interior de Minas Gerais – vê a participação ao lado da RECORD e da Abratel como um passo importante para ampliar o impacto no cenário local.

‌



“Nossa missão é trazer esse conhecimento para dentro da empresa, adaptar a nossa realidade regional e sair na frente”, finaliza Filho.

Sobre a NAB SHOW

‌



A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (Nevada), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento reunirá empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

