Networking, TV conectada e IA: expectativas do Grupo Thathi para a NAB SHOW 2025 Conglomerado de mídia fará parte da comitiva exclusiva da Abratel em um dos mais importantes eventos de tecnologia e mídia do mundo Record Emissoras|Do R7 28/03/2025 - 16h38 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h40 )

Divulgação TH+ O Grupo Thathi estará representado pelo CEO Fernando Roxo na comitiva da Abratel

A TH+ RECORD, emissora que faz parte do Grupo Thathi, um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil, está com grandes expectativas para a edição de 2025 da NAB SHOW, evento global da indústria de mídia e entretenimento.

“A NAB é sempre uma oportunidade de networking muito importante, porque é um espaço em que podemos encontrar profissionais do nosso ecossistema, tanto do Brasil como do mundo, e trocar muitas ideias e experiências”, celebra Fernando Roxo, CEO do Grupo Thathi.

A afiliada da RECORD em Campinas fará parte da comitiva exclusiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão). Entre os temas mais aguardados estão o impacto das tecnologias de transmissão e as oportunidades comerciais da TV conectada no mercado brasileiro.

Roxo também espera presenciar a implementação da TV 3.0 nos Estados Unidos, já que, em Las Vegas, emissoras já transmitem nesse novo padrão tecnológico.

‌



“Uma vez que estamos na iminência das últimas regulamentações e da implantação [da TV 3.0], é importante ver como esses mercados, que já implantaram, estão funcionando do ponto de vista de tecnologia e de experiência do usuário”, explica o CEO.

Outro tema de interesse do Grupo Thathi durante a feira é a evolução da IA (inteligência artificial) no broadcast.

‌



“Achamos que a inteligência artificial será o grande tema da NAB. Estamos ansiosos para ver como essas ferramentas estão evoluindo para o mundo que fala português, porque as últimas ferramentas ainda tinham pouca aplicabilidade para língua portuguesa”, destaca Roxo.

Além da televisão, o Grupo, que também conta com 15 emissoras de rádio, dará atenção a outro tópico relevante: a rádio FM conectada à internet.

‌



“Já existem algumas operações e experiências nesse sentido que nos geram curiosidade. Nos interessa ver a Rádio FM como Infoentretenimento”, finaliza Roxo.

Sobre a NAB SHOW

A NAB SHOW 2025 é um dos principais eventos globais voltados para os setores de radiodifusão, mídia e entretenimento. A feira, que acontece de 5 a 9 de abril em Las Vegas (NV), reúne líderes e profissionais de todo o mundo para apresentar as últimas inovações tecnológicas, discutir tendências e compartilhar conhecimentos.

A programação exclusiva da Abratel no evento contará com empresários, engenheiros, parlamentares, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, além de entidades do setor.

Para mais informações, acesse: abratel.org.br/nabshow.

*A participação da Abratel na NAB SHOW 2025 conta com o apoio dos patrocinadores abaixo

Divulgação RECORD Emissoras